SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva'nın golüyle aştı!

Beşiktaş, Süper Lig’de sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açtı. Siyah beyazlılar lige ilk hafta maçlarının ertelenmesinin ardından Eyüpspor ile Tüpraş stadyumunda kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar maçtan son dakika golüyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva'nın golüyle aştı!
Burak Kavuncu
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Eyüpspor ile Süper Lig’de sezonun ilk karşılaşmasına çıktı. Siyah beyazlılar ligde ilk hafta maçlarının ertelenmesinin ardından taraftarının önünde galibiyeti amaçladı. Kartal maçtan Rafa Silva'nın 90+6 da attığı gol ile 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SÜRPRİZ KADRO!

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva nın golüyle aştı! 1

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Draguş, Thiam.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maça daha önceki maçlara göre farklı bir 11 ile başladı. Yeni transferlerden sol bek Jurasek’i kadroya almayan deneyimli teknik adam, bir diğer yeni transfer Ndidi’yi ise ilk 11 de yer verdi. Beşiktaş'ta ısınmada sakatlanan Muçi maçın ilk 11’inde yer alırken, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Rashica ilk 11'de başladı.

ABRAHAM KALDIĞI YERDEN DEVAM

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva nın golüyle aştı! 2

Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham, Avrupa’da eleme maçlarında attığı gollerle sezonu açmıştı. Tecrübeli golcü ligin ilk maçında 19.dakika da penaltıdan Eyüpspor’a da gol atarak formunu devam ettirdi.

RAFA ATTI TRİBÜNLER YIKILDI...

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva nın golüyle aştı! 3

Maçta dakikalar 90+6'yı gösterirken, topla birlikte ceza sahasına giren Portekizli yıldız oyuncu çok sert bir vuruşla kaleciyi avladı. Golün ardından tüm tribünler yıkılırken, teknik heyet ve yedek kulübesi birlik olup sevince katıldı.

FELIPE DEVLEŞTİ!

Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva nın golüyle aştı! 4

Eyüpspor'un yeni kalecisi Marcos Felipe, Beşiktaş maçında 7 kurtarış yaparken, takımının son dakikaya kadar puan alması için büyük çaba sarfetti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva öyle bir gol kaçırdı ki...Rafa Silva öyle bir gol kaçırdı ki...
Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi! Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor beşiktaş Rafa Silva Tammy Abraham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Uğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindi

Uğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindi

Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi!

Galatasaray Mauro Icardi ile alakalı kararını verdi!

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.