Beşiktaş Eyüpspor engelini son dakikada Rafa Silva'nın golüyle aştı!

Beşiktaş Eyüpspor ile Süper Lig’de sezonun ilk karşılaşmasına çıktı. Siyah beyazlılar ligde ilk hafta maçlarının ertelenmesinin ardından taraftarının önünde galibiyeti amaçladı. Kartal maçtan Rafa Silva'nın 90+6 da attığı gol ile 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SÜRPRİZ KADRO!

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Draguş, Thiam.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maça daha önceki maçlara göre farklı bir 11 ile başladı. Yeni transferlerden sol bek Jurasek’i kadroya almayan deneyimli teknik adam, bir diğer yeni transfer Ndidi’yi ise ilk 11 de yer verdi. Beşiktaş'ta ısınmada sakatlanan Muçi maçın ilk 11’inde yer alırken, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Rashica ilk 11'de başladı.

ABRAHAM KALDIĞI YERDEN DEVAM

Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham, Avrupa’da eleme maçlarında attığı gollerle sezonu açmıştı. Tecrübeli golcü ligin ilk maçında 19.dakika da penaltıdan Eyüpspor’a da gol atarak formunu devam ettirdi.

RAFA ATTI TRİBÜNLER YIKILDI...

Maçta dakikalar 90+6'yı gösterirken, topla birlikte ceza sahasına giren Portekizli yıldız oyuncu çok sert bir vuruşla kaleciyi avladı. Golün ardından tüm tribünler yıkılırken, teknik heyet ve yedek kulübesi birlik olup sevince katıldı.

FELIPE DEVLEŞTİ!

Eyüpspor'un yeni kalecisi Marcos Felipe, Beşiktaş maçında 7 kurtarış yaparken, takımının son dakikaya kadar puan alması için büyük çaba sarfetti.