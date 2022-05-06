Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Lig şampiyonunun Trabzonspor olmasının ardından artık Avrupa ve prestij için mücadele edecek olan iki takım, galibiyet için sahada olacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbi maçının canlı yayın bilgileri.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Beinsports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE MAÇTA YER ALMAYACAK İSİMLER

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı. Ayrıca Szalai, Crespo ve Pelkas'ın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Serdar Aziz kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında oynamayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismal’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

