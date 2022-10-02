Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel görülen 11'leri! Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı ağırlayacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kimler oynayacak? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAKLAR MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kimler oynayacağı taraftarlar tarafından merak bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Batshuayi, Valencia.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.



