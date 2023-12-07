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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Fırat Aydınus'un kehaneti tuttu!

07.12.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakeminin kim olacağı büyük merak konusu olmuştu. Eski hakem Fırat Aydınus, derbinin hakemini günler önce söylemiş ve bu durumun gerçekleşeceğini söylemişti. TFF'nin açıkladığı hakemlerden sonra Fırat Aydınus'un tahmini doğru çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Fırat Aydınus'un bunu günler öncesinden tahmin edebilmesi futbolseverleri endişelendirdi.

FIRAT AYDINUS NE DEMİŞTİ?

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Eski hakem olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Fırat Aydınus, derbi öncesi kehanette bulunmuştu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin şimdiden belli olduğunu iddia eden Aydınus canlı yayında bu iddiasını açıklamıştı. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" demişti.

Bu iddiasının ardından 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemini de açıklayan Fırat Aydınus, şimdiden gözleri o maça çevirmiş durumda...

- 9 Aralık FB-BJK: Atilla Karaoğlan
- 24 Aralık FB-GS: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİ HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

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