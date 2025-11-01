SPOR

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silah sesleri! Bir kişi yaralandı: "Olay manidar"

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Tüpraş Stadı'nda koreografi hazırlığı yapan siyah beyazlı taraftarlar arasında nedeni henüz bilinmeyen bir olay nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olayda bir taraftarın yaralandığı iddia edildi. Öte yandan olayın Beşiktaş'ın yarın ki toplantısı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Recep Demircan

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silah sesleri! Bir kişi yaralandı: "Olay manidar" 1

BİRİ KİŞİ YARALANDI

Sözcü'de yer alan habere göre “Goodfellas” grubundan “Mami” lakaplı bir taraftar, “Cefakar Açık” grubundan “İsmail Arslan” isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.

"OLAY MANİDAR"

Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre Beşiktaşlı taraftar grubu kaynakları bu olayın yarınki Beşiktaş toplantısı öncesinde olmasını manidar olarak nitelendirdi.

Altuntoprak şunları ifade etti:

Vurulan taraftarın liderliğini yaptığı grup Serdar Adalı'ya muhalifliğiyle biliniyor. Beşiktaş'ın taşınmazlarının satılmaması konusunda bu taraftar grubunun Beşiktaş'ın mevcut başkanına tepkisi, bir tavrı olduğu iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren grubun ise mevcut yönetime daha yakın olduğu aktarıldı.

