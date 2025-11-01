Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silah sesleri! Bir kişi yaralandı: "Olay manidar"

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü.

BİRİ KİŞİ YARALANDI

Sözcü'de yer alan habere göre “Goodfellas” grubundan “Mami” lakaplı bir taraftar, “Cefakar Açık” grubundan “İsmail Arslan” isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.

"OLAY MANİDAR"

Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre Beşiktaşlı taraftar grubu kaynakları bu olayın yarınki Beşiktaş toplantısı öncesinde olmasını manidar olarak nitelendirdi.

Altuntoprak şunları ifade etti:



Vurulan taraftarın liderliğini yaptığı grup Serdar Adalı'ya muhalifliğiyle biliniyor. Beşiktaş'ın taşınmazlarının satılmaması konusunda bu taraftar grubunun Beşiktaş'ın mevcut başkanına tepkisi, bir tavrı olduğu iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren grubun ise mevcut yönetime daha yakın olduğu aktarıldı.