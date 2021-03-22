Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin damgasını vurdu

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü 48. dakikada Domagoj Vida kaydederken, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında çok kritik bir puanı getiren gol ise 89. dakikada Ozan Tufan'ın ayağından geldi.

KADROYA DÖNDÜ, DERBİYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan deneyimli sol bek Caner Erkin, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin mimarlarından oldu.

32 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı. Dolmabahçe'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca Ozan Tufan'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ MAÇI PERFORMANSI

Topla buluşma: 104

Şut pası: 4

Asist: 1

Orta: 4/20

İkili mücadele: 2/6

Sahipsiz top kazanma: 11

Pas arası: 5

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan; sırasıyla Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk kez ilk 11'e yazıldı.

