Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki isim de bir ilki yaşadı! Hem İsmail Yüksek, hem Emirhan Topçu...

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi birçok ilke sahne oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Beşiktaş'tan ise Emirhan Topçu kariyerlerinde bir ilki yaşadı.

İSMAİL YÜKSEK'TEN BİR İLK

Sarı-Lacivertliler'de 32. dakikada fileleri havalandıran İsmail Yüksek büyük bir mutluluk yaşadı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

EMİRHAN DA İLKİ YAŞADI

Bir diğer ilki ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan Topçu yaşadı. Fenerbahçe karşısında ön alanda topu kazanan Emirhan, Toure ile paslaştıktan sonra 22. dakikada topu ağlara gönderdi.

Milli futbolcu, bu golle birlikte Beşiktaş formasıyla derbilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.