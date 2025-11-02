Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı! 1 dakikada 2 kırmızı kart çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Oldukça tansiyonda geçen mücadelenin 25. dakikasında ev sahibi ekip Beşiktaş, rakibi karşısında 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrasında önce sarı kart ile cezalandırılırken maçın hakemi Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Bu karar sonrası adeta çılgına dönen Sergen Yalçın önce yer bulunan su şişesini tekmelerken daha sonra karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın üzerine yürüdü.
Yalçın bu şiddetli itirazının ardından kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
