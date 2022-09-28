Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri 9 saniyede tükendi!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki siyah - beyazlılar ile Jorge Jesus'un başında yer aldığı sarı - lacivertlileri karşılaştıracak maçın biletleri kısa sürede tükendi.

BİLETLER 9 SANİYEDE TÜKENDİ

Beşiktaş taraftarları, bugün satışa çıkan biletleri 9 saniyede tüketti. Bilet satın almak için hamle yapmak isteyen ancak geç kalan futbolseverler, biletlerin kısa süre içerisinde bitmesini şaşkınlıkla karşıladı.

DERBİNİN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK

Öte yandan müsabakanın oynanmasına kısa bir süre kala yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Yapılan açıklamada Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.



