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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbinin hakemi belli oldu

17.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta moraller yerinde. Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’i eleyen Beşiktaş, ligde Fenerbahçe engelini de aşarak hem birinciliği korumak istiyor hem de puan farkını açmayı hedefliyor…

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbinin hakemi belli oldu

En son Gençlerbirliği’ne kendi evinde 1-0’dan 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında golcüleriye sonuca gitmeye çalışacak…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE DERBİ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular, idmana çabukluk ve ısınma çalışmasıyla başladı. Arkasından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda yapılan çift kale maçla süren idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Saha koşularına başlayan Sinan Gümüş ise antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı.

Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Gökhan Gönül’ün tedavisi sürerken; Filip Novak da özel program dâhilinde antrenmanı bitirdi.

BJK FB DERBİSİ MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Rosier, Rıdvan, Vida, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar, Larin.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gökhan Gönül, Novak, Attila, Mert Hakan, Sosa, Valencia, Pelkas, Osayi, Thiam.

Süper Lig’de 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler’in düdük çalacağı mücadelede Cevdet Kömürcüoğlu ile Mustafa Emre Eyisoy yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbinin hakemi belli olduu

Süper Lig 31. hafta hakemleri şu şekilde:

19 Mart Cuma

16.00 Karagümrük-Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-DG Sİvasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar

13.30 FTA Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Denizlispor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
FB , Gökhan Gönül sakat ayrıca sol tarafta Caner oynar.
sangare ilk 11 oynar.hucum bolgesi ii

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