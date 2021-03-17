Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbinin hakemi belli oldu

En son Gençlerbirliği’ne kendi evinde 1-0’dan 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında golcüleriye sonuca gitmeye çalışacak…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE DERBİ HAZIRLIKLARI



Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular, idmana çabukluk ve ısınma çalışmasıyla başladı. Arkasından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda yapılan çift kale maçla süren idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Saha koşularına başlayan Sinan Gümüş ise antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı.