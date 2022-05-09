Beşiktaş-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Kural ihlali...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin artçıları tartışılmaya devam ediyor. Saha içi kadar saha dışında da birçok olaya sahne olan dev derbinin 8. dakikasındaki penaltı atışı tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇIRDIĞI PENALTIDA İHLAL VAR MI?

Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.

Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.

GHEZZAL'IN GOL SEVİNCİ SARI KART GEREKTİRİR Mİ?

Deniz Çoban: Bu davranışlardan futbolcular kendini alıkoymalı, sarı kart daha doğru olabilirdi.

Lale Orta: Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Sakince gösterilen bir sarı kart daha doğru olabilirdi.

WELİNTON'UN SERDAR DURSUN'A YAPTIĞI MÜDAHALEDE SARI KART DOĞRU MU?

Lale Orta: Çok sınırda bir pozisyon, hakemin kararına saygı duyulmalı.

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart, fazlası verilmez.

Bülent Yıldırım: Sınırda bir pozisyon ancak hakemin sarı kart kararı doğru.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



