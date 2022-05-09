SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Kural ihlali...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Kural ihlali...

09.05.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Arda Kardeşlen ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı yorumladılar. Beşiktaş'ın kullandığı ilk penaltıda ihlal olup olmadığını tartışan yorumcular flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Kural ihlali...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin artçıları tartışılmaya devam ediyor. Saha içi kadar saha dışında da birçok olaya sahne olan dev derbinin 8. dakikasındaki penaltı atışı tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇIRDIĞI PENALTIDA İHLAL VAR MI?

bein_trio_besiktas-fenerbahce_0a26c_800

Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.

Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.

GHEZZAL'IN GOL SEVİNCİ SARI KART GEREKTİRİR Mİ?

bein_trio_besiktas-fenerbahce_c343e_800

Deniz Çoban: Bu davranışlardan futbolcular kendini alıkoymalı, sarı kart daha doğru olabilirdi.

Lale Orta: Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Sakince gösterilen bir sarı kart daha doğru olabilirdi.

WELİNTON'UN SERDAR DURSUN'A YAPTIĞI MÜDAHALEDE SARI KART DOĞRU MU?

bein_trio_besiktas-fenerbahce_a9d6b_800

Lale Orta: Çok sınırda bir pozisyon, hakemin kararına saygı duyulmalı.

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart, fazlası verilmez.

Bülent Yıldırım: Sınırda bir pozisyon ancak hakemin sarı kart kararı doğru.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev derbide ilginç olay! Para atışı sırasında...Dev derbide ilginç olay! Para atışı sırasında...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler!
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti!

Maçın hakemi için olay yaratan iddia!

Maçın hakemi için olay yaratan iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.