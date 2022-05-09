Beşiktaş-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Kural ihlali...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin artçıları tartışılmaya devam ediyor. Saha içi kadar saha dışında da birçok olaya sahne olan dev derbinin 8. dakikasındaki penaltı atışı tartışma konusu oldu.
Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.
Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.
Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.
Deniz Çoban: Bu davranışlardan futbolcular kendini alıkoymalı, sarı kart daha doğru olabilirdi.
Lale Orta: Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Sakince gösterilen bir sarı kart daha doğru olabilirdi.
Lale Orta: Çok sınırda bir pozisyon, hakemin kararına saygı duyulmalı.
Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart, fazlası verilmez.
Bülent Yıldırım: Sınırda bir pozisyon ancak hakemin sarı kart kararı doğru.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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