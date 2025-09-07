SPOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında artık sona gelindi. Sergen Yalçın'ın tercihleri doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin iki yıldızını gündemine aldı. Başkan Serdal Adalı, iki oyuncu için Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi.

Emre Şen

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirmişti. Transfer çalışmalarına hemen başlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin iki yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

HEM İSMAİL HEM CENGİZ

Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek'i gündemine alan Beşiktaş, bu iki oyuncu için başkanlar düzeyince resmi teklifi sarı-lacivertlilere iletti.

CENGİZ ÜNDER TAMAM!

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı bilinirken, İsmail Yüksek konusunda Fenerbahçe'ye yeni gelecek teknik direktörün karar vermesi bekleniyor.

