Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirmişti. Transfer çalışmalarına hemen başlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin iki yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek'i gündemine alan Beşiktaş, bu iki oyuncu için başkanlar düzeyince resmi teklifi sarı-lacivertlilere iletti.
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı bilinirken, İsmail Yüksek konusunda Fenerbahçe'ye yeni gelecek teknik direktörün karar vermesi bekleniyor.
