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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya sorduk... Şaşırtan yanıtlar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 19:07
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri belli olurken, puan hesapları da yapılmaya başlandı. Biz de Mynet ekibi olarak temsilcilerimizin kaç puan toplayacağını, nasıl bir performans sergileyeceğini ve hangi aşamaya kadar ilerleyebileceklerini Yapay Zeka'ya sorduk. İşte aldığımız yanıtlar...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Yapay zekaya sorduk... Şaşırtan yanıtlar

Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, ligimizin 3 güçlü ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak temsilcilerimizin Avrupa Ligi heyecanında ilk hafta 25-26 Eylül tarihinde başlayacak.

Her temsilcimiz 8'er takım ile karşılaşacağı dev organizasyonda Beşiktaş; Eintracht Frankfurt (E), Ajax (D), Maccabi Tel Aviv (E), Lyon (D), Malmö (E), Bodo-Glimt (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D) ile, Fenerbahçe; Manchester United (E), Slavia Prag (D), Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D) ile Galatasaray ise Tottenham (E), Ajax (D), PAOK (E), AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev (E), Malmö (D), Elfsborg (E), RFS (D) takımları ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar öncesi taraftarlar birçok tahminde bulunurken, temsilcilerimizin performanslarını 'Yapay zeka'ya sorduk.

İŞTE ALDIĞIMIZ YANITLAR...

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Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergiler?

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Beşiktaş: Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İç sahada avantajlarını kullanarak iyi puanlar toplayabilirler.

Fenerbahçe: Manchester United, Lyon, Union Saint-Gilloise ve Athletic Bilbao gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek ancak hem Jose Mourinho etkisi hem de Kadıköy’deki maçlarda taraftar desteğiyle puan kazanma şansları yüksek.

Galatasaray: Güçlü bir Avrupa geçmişi olan Galatasaray Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen’deki maçlarda güçlü performans sergileyebilirler.

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için puan tahmini yapabilir misin?

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Beşiktaş:

İç saha maçlarında güçlü performans sergileyebilirler.
Tahmini puan: 12-14 puan

Fenerbahçe:

Kadıköy’deki maçlarda taraftar desteğiyle avantajlı olabilirler.
Tahmini puan: 13-15 puan

Galatasaray:

Ali Sami Yen’deki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler.
Tahmini puan: 11-13 puan

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi aşamaya kadar ilerleyebilir?

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Beşiktaş:

Lig aşamasını geçme şansları yüksek. Eğer grup aşamasını geçerlerse, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.
Tahmini aşama: Son 16

Fenerbahçe:

Kadrosu ve taraftar desteğiyle lig aşamasını geçmeleri muhtemel. İyi bir performans sergilerlerse çeyrek finale kadar çıkabilirler.
Tahmini aşama: Çeyrek final

Galatasaray:

Lig aşamasını geçme potansiyelleri var. Eğer formda olurlarsa, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.
Tahmini aşama: Son 16

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