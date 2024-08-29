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Beşiktaş formasıyla Ciro Immobile adeta kendini yeniden buldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 22:01
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Beşiktaş'ın gol yollarındaki en etkili ismi olan yeni İtalyan santrforu Ciro Immobile, sergilediği performansla göz dolduruyor. Van Bronckhorst'un vazgeçilmezi olan yıldız futbolcu, siyah - beyazlı formayla adeta kendini tekrardan buldu.

Beşiktaş formasıyla Ciro Immobile adeta kendini yeniden buldu!
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı Ciro Immobile, şu ana kadar siyah-beyazlı formayla sergilediği etkileyici performans sayesinde taraftarların gözdesi haline geldi.

Son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında takımının Lugano karşısındaki ilk golünü atan İtalyan yıldız performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

ÇIKTIĞI 5 MAÇTA 5 GOL KATKISI

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Van Bronckhorst'un en uçta görev verdiği Imobbile, gollerine Lugano maçında da devam etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 5. maçına çıkan İtalyan oyuncunun ligde 2, Süper Kupa'da 2 golü bulunuyordu. Avrupa'da ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

KENDİNİ YENİDEN BULDU

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Son 8 sezonu Lazio'da geçiren Imobbile, son sezonlarında gol sıkıntısı çekiyordu. Ancak siyah - beyazlı forma ile kendini adeta yeniden buldu.

Geçen sezon 43 maçta 11, ondan önceki sezon olan 2022-23 sezonunda ise 38 maçta 14 gol bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile avrupa ligi beşiktaş
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