Beşiktaş formasıyla Ciro Immobile adeta kendini yeniden buldu!

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı Ciro Immobile, şu ana kadar siyah-beyazlı formayla sergilediği etkileyici performans sayesinde taraftarların gözdesi haline geldi.
Son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında takımının Lugano karşısındaki ilk golünü atan İtalyan yıldız performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Van Bronckhorst'un en uçta görev verdiği Imobbile, gollerine Lugano maçında da devam etti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 5. maçına çıkan İtalyan oyuncunun ligde 2, Süper Kupa'da 2 golü bulunuyordu. Avrupa'da ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Son 8 sezonu Lazio'da geçiren Imobbile, son sezonlarında gol sıkıntısı çekiyordu. Ancak siyah - beyazlı forma ile kendini adeta yeniden buldu.
Geçen sezon 43 maçta 11, ondan önceki sezon olan 2022-23 sezonunda ise 38 maçta 14 gol bulmuştu.