Beşiktaş formasıyla Ciro Immobile adeta kendini yeniden buldu!

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı Ciro Immobile, şu ana kadar siyah-beyazlı formayla sergilediği etkileyici performans sayesinde taraftarların gözdesi haline geldi.

Son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında takımının Lugano karşısındaki ilk golünü atan İtalyan yıldız performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

ÇIKTIĞI 5 MAÇTA 5 GOL KATKISI

Van Bronckhorst'un en uçta görev verdiği Imobbile, gollerine Lugano maçında da devam etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 5. maçına çıkan İtalyan oyuncunun ligde 2, Süper Kupa'da 2 golü bulunuyordu. Avrupa'da ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

KENDİNİ YENİDEN BULDU

Son 8 sezonu Lazio'da geçiren Imobbile, son sezonlarında gol sıkıntısı çekiyordu. Ancak siyah - beyazlı forma ile kendini adeta yeniden buldu.

Geçen sezon 43 maçta 11, ondan önceki sezon olan 2022-23 sezonunda ise 38 maçta 14 gol bulmuştu.