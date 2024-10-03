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Beşiktaş, Fransızların aldığı karar sonrası UEFA'ya gidiyor! Resmi açıklama geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.10.2024 17:27
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda oynanacak Olympique Lyon müsabakasına Lyon Valisi’nin kararı gereğince siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

Beşiktaş, Fransızların aldığı karar sonrası UEFA'ya gidiyor! Resmi açıklama geldi

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızla, Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA GİDİYOR

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Açıklamaya devam eden Beşiktaş, "Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullanarak UEFA'ya gidileceğini açıkladı.

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UEFA beşiktaş lyon
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