Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray maç biletleri dakikalar içinde tükendi

Beşiktaş Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi bilet sarışlarından ve karşılaşma günü yapılacak ürün satışlarından önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Son haftalarda çıkışa geçen Siyah Beyazlılar kendi sahasında, lider konumda olan rakibini yenmeyi hedefliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi ve saati...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

İşte Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları:

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

Kategori: 2.500TL Kategori: 2.350TL Kategori: 1.900TL Kategori: 1.650TL Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

Kategori: 1.250TL Kategori: 475TL Kategori: 450TL

Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunuldu. Mücadele öncesi bilet satışları kapandı. Beşiktaş-Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak.

