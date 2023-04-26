Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray maç biletleri dakikalar içinde tükendi

Beşiktaş Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi bilet sarışlarından ve karşılaşma günü yapılacak ürün satışlarından önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Son haftalarda çıkışa geçen Siyah Beyazlılar kendi sahasında, lider konumda olan rakibini yenmeyi hedefliyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi ve saati...
Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.
Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi
İşte Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları:
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
Kategori: 2.500TL
Kategori: 2.350TL
Kategori: 1.900TL
Kategori: 1.650TL
Kapalı Üst: 1.400TL
Kategori: 1.250TL
Kategori: 475TL
Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunuldu. Mücadele öncesi bilet satışları kapandı. Beşiktaş-Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak.