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Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

23.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Böylelikle, 27, 28, 29 30, 31, 32 ve 33. hafta maç programı netleşti. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar..

Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya gör Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlendi. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar..

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:

"Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."

İŞTE HAFTA HAFTA MAÇ PROGRAMI

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