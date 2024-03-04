SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den sürpriz Galatasaray iddiası

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den sürpriz Galatasaray iddiası

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den sürpriz Galatasaray iddiası

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu zorluk maçın ardından Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı.

"KORKAKLIK..."

Screenshot_1

"Santos saygı duymakla korkaklık arasında gitmiş gelmiş. Okan Buruk kadroyu görünce en azından 0-0'ı cebime koydum demiştir."

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN..."

Screenshot_2

"Türk futbol tarihinin hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'a en iyi oynayan takımı Galatasaray'dır. 9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı"

"ARTIK ÇANTADA KEKLİK MAÇI YOK"

Screenshot_3

"Artık çantada keklik maçı yok. Galatasaray'ın Rizespor maçı da zorlu geçecek."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den derbi sonrası flaş paylaşım!Fenerbahçe'den derbi sonrası flaş paylaşım!
Yayın ihalesinde beIN Sports'un diskalifiye edildiğini duydumYayın ihalesinde beIN Sports'un diskalifiye edildiğini duydum
Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nin normal sezonunu keyifsiz bitirdi!Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nin normal sezonunu keyifsiz bitirdi!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen galatasaray maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum'a İstanbul'da protesto! Destek zannedip “Allah razı olsun” dedi

Murat Kurum'a İstanbul'da protesto! Destek zannedip “Allah razı olsun” dedi

İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' benzetmesine karşı çıktı

İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' benzetmesine karşı çıktı

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Arda Güler'den çok konuşulacak hamle!

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Arda Güler'den çok konuşulacak hamle!

Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.