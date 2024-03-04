Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den sürpriz Galatasaray iddiası

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu zorluk maçın ardından Rıdvan Dilmen derbiyi yorumladı.

"KORKAKLIK..."

"Santos saygı duymakla korkaklık arasında gitmiş gelmiş. Okan Buruk kadroyu görünce en azından 0-0'ı cebime koydum demiştir."

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN..."

"Türk futbol tarihinin hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'a en iyi oynayan takımı Galatasaray'dır. 9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı"

"ARTIK ÇANTADA KEKLİK MAÇI YOK"

"Artık çantada keklik maçı yok. Galatasaray'ın Rizespor maçı da zorlu geçecek."





