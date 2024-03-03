Beşiktaş-Galatasaray derbisinde artık kadrolar netleşti gibi! Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Derrick Köhn ilk 11'de başlıyor...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye sahne olacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer alamayacak.
Bu sezon dalgalı bir grafik çizen Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı.
Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı.
Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.