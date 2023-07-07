Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu transferinde sona geldi! İlginç anlaşma...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer temasları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Halil Dervişoğlu... İsmi uzun süredir Siyah-Beyazlı ekip ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, bu transferde imza aşamasına geldi.

İLGİNÇ ANLAŞMA...

Beşiktaş'ın Halil Devrişoğlu’nun kulübüne 4-5 yıla yayılan bonuslar ile toplamda maksimum 500-600 bin Euro ödeyeceği ve bonservis ücreti ödemeyeceği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.



