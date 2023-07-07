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Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu transferinde sona geldi! İlginç anlaşma...

07.07.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş'ın gündemindeki Halil Dervişoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer temasları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Halil Dervişoğlu... İsmi uzun süredir Siyah-Beyazlı ekip ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

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TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, bu transferde imza aşamasına geldi.

İLGİNÇ ANLAŞMA...

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Beşiktaş'ın Halil Devrişoğlu’nun kulübüne 4-5 yıla yayılan bonuslar ile toplamda maksimum 500-600 bin Euro ödeyeceği ve bonservis ücreti ödemeyeceği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

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Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.


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