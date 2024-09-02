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Beşiktaş galibiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 07:28
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Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Trendyol Süper Lig’de ilk 3 haftada 3 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etti. Mücadele sonrası yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş galibiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Kartal bu galibiyetle birlikte Süper Lig’in ilk 3 haftasında 3 galibiyet elde ederek topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Kartal, ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-0, ikinci hafta müsabakasında ise Dolmabahçe’de Antalyaspor’u 4-2’lilk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

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Mücadele sonrası konuşan Ahmet Çakar, "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu. Yazıklar olsun size." dedi.

"BEŞİKTAŞ HAKEMLE KAZANDI"

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Sözlerine devam eden Çakar, "Bu gece Beşiktaş, Sivasspor maçını hakemle kazanmıştır. Bu söylediğimin arkasındayım." açıklamasında bulundu. Ahmet Çakar'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar beşiktaş
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