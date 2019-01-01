Beşiktaş Gary Medel'i satış listesine koydu

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında Ocak ayında yapılacak takviyelerin görüşmelerine başladı. İç transferde de hareketli saatler geçirmesi beklenilen Beşiktaş'ta Gary Medel için flaş bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel için flaş bir iddia gündeme geldi. Şili basını geçtiğimiz günlerde West Ham United'ın 7 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Gary Medel'i fikrini değiştirerek satış listesine koyduğu iddia edildi.

GOL YADA ASİST ÜRETEMEDİ

Beşiktaş forması ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel bu sezon Beşiktaş forması ile Spor Toto Süper Lig'de 25 karşılaşmda 2,124 dakika süre alırken gol yada asist üretemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yıldız oyuncuyu lig ve Avrupa kupası maçlarında bu sezon genellikle stoper mevkinde görevlendiriyor. (FUTBOL ARENA)

