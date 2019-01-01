SPOR

Beşiktaş Gary Medel'i satış listesine koydu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel için flaş bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş Gary Medel'i satış listesine koydu

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında Ocak ayında yapılacak takviyelerin görüşmelerine başladı. İç transferde de hareketli saatler geçirmesi beklenilen Beşiktaş'ta Gary Medel için flaş bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel için flaş bir iddia gündeme geldi. Şili basını geçtiğimiz günlerde West Ham United'ın 7 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Gary Medel'i fikrini değiştirerek satış listesine koyduğu iddia edildi.

GOL YADA ASİST ÜRETEMEDİ

Beşiktaş forması ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel bu sezon Beşiktaş forması ile Spor Toto Süper Lig'de 25 karşılaşmda 2,124 dakika süre alırken gol yada asist üretemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yıldız oyuncuyu lig ve Avrupa kupası maçlarında bu sezon genellikle stoper mevkinde görevlendiriyor. (FUTBOL ARENA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Dorukhan Toköz'den itirafDorukhan Toköz'den itiraf
Burak Beşiktaş'ta iddiasıBurak Beşiktaş'ta iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gary medel Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 6 yorum
kimse almaz 5 para etmez oyuncu
Beşiktaşın en işe yarar futbolcusu medel , bu adamı satarlarsa yerine zor adam bulurlar .Tosici sattın yerine adam koyamıyorsun.bu işler sadece satmakla olmuyor.
Butcher Gary.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genk kalecisi Danny Vukovic'den Beşiktaş itirafı

Vukovic'den Beşiktaş itirafı

Burak Yılmaz'ın babasından Beşiktaş açıklaması

Burak'ın babasından Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş Gary Medel'i satış listesine koydu

Beşiktaş Medel'i satış listesine koydu

Dorukhan Toköz: Beşiktaş Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip

Dorukhan Toköz'den itiraf

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta iddiası

Burak Beşiktaş'ta iddiası

Domagoj Vida: Beşiktaş'ta işim bitmedi

Vida'dan Beşiktaş kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.