Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! %50'lik hak için ödenen rakam herkesi şaşırttı...

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in %50'lik kalan hakları için Benfica ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar 10 milyon euro bedel ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes’in sözleşmesinde yer alan 50% 'lik payın satın alınması hususunda SL Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır.”