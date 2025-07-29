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Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! %50'lik hak için ödenen rakam herkesi şaşırttı...

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik hakkını Benfica'dan satın aldı. Siyah beyazlılar resmen KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! %50'lik hak için ödenen rakam herkesi şaşırttı...
Burak Kavuncu
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in %50'lik kalan hakları için Benfica ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar 10 milyon euro bedel ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş Gedson Fernandes i resmen açıkladı! %50 lik hak için ödenen rakam herkesi şaşırttı... 1

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes’in sözleşmesinde yer alan 50% 'lik payın satın alınması hususunda SL Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
transfer SL Benfica Gedson Fernandes beşiktaş
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