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Beşiktaş, Gökhan Keskin ayrılığını resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, akademide sportif direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu

Beşiktaş, Gökhan Keskin ayrılığını resmen açıkladı

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.

Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

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Beşiktaş gökhan keskin

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