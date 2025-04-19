Beşiktaş, Göztepe'den rövanşı almak istiyor!

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KAZANMAK İSTİYOR!

Ligde son 5 haftada tek galibiyetini Galatasaray derbisinde alan siyah beyazlı ekip, bu sezon hem ilk yarıdaki lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda öne geçtiği maçlarda mağlup olduğu rakibinden hem rövanşları almak, hem de üçüncülük hedefine ulaşmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Lige iyi bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada galibiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi de kötü gidişine son vermek için kazanmak istiyor.