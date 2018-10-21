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Beşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2018 20:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta Lens sıkıntısı! Siyah beyazlı takımda maçın 40. dakikasında sarı kart gören Lens, önümüzdeki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yok

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta 40. dakikada Jeremain Lens sarı kart gördü.

Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.

Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jeremain Lens

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