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Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

(DHA)

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