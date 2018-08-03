Beşiktaş, Harun Tekin'den vazgeçmiyor

Fabri'yi İngiliz ekibi Fulham'a gönderen Beşiktaş, kaleci arayışlarında gaza bastı. Başkan Fikret Orman, her ne kadar "Harun Tekin için bir hamlemiz gözükmüyor" dese de Siyah- Beyazlılar'ın, 29 yaşındaki eldiven için Bursaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Kara Kartal'ın, görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve tarafların sadece peşinat kısmında anlaşamadığı belirtildi. Transferde son aşamaya gelinirken, Harun'un da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Güneş istiyor

Bu transferde teknik direktör Şenol Güneş'in de istekli tavrının çok etkili olduğu ve tecrübeli hocanın eski öğrencisini mutlaka takımında görmek istediği de edinilen bilgiler arasında. En kısa zamanda tarafların tekrardan bir araya gelmesi ve transfere nokta koyması bekleniyor. (FANATİK)

