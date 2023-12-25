Beşiktaş, Hatay'da kendini buldu! Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar 3 puanı harika bir oyunla aldı!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaştı. Ligde siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyordu. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 19 puanla 11. sırada bulunuyordu. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleyi 2-1 Beşiktaş kazandı.

SALİH ATTI AMA OFSAYT!

Maçın 33. dakikasında Salih Uçan'ın mükemmel golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GENÇ SEMİH ATTI!

Beşiktaş, genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Hadziahmetovic, ceza sahasına ince bir pas gönderdi, Semih kaleciyle karşı karşıya kaldı ve tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

OMAR COLLEY FARKI 2'YE ÇIKARTTI!

Beşiktaş, Omar Colley'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Colley, kafa vuruşunu yaptı ve top direğe çarparak ağlara gitti. Tecrübeli stoeper, attığı golle bu sezonki 5. golüne ulaş ve Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.

HATAYSPOR GOLÜ BULDU

Hatayspor, ilk isabetli şutunda Hodzic'le golü buldu ve fark ikiye indi.

HARİKA BİR OYUN ORTAYA KOYDULAR!

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Serdar Topraktepe'ye emanet edilen Beşiktaş, Hatayspor karşısında müthiş bir oyun ortaya koydu. Sezonun en iyi topunu oynayan siyah-beyazlılar, taraftarları tarafından alkışla karşılandı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE YER ALDI

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam oldu.





