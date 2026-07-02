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Beşiktaş hazırlık maçında Gyirmot'u yendi!

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Gyirmot’u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş hazırlık maçında Gyirmot'u yendi!

X-Bionic Sphere’de oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11’i ile başladı.

Beşiktaş hazırlık maçında Gyirmot u yendi! 1

İkinci yarıda ise; Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy forma şansı buldu.

Beşiktaş hazırlık maçında Gyirmot u yendi! 2

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona ererken, siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ın gollerini; Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hazırlık maçı
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