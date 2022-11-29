Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u çok farklı geçti! Perdeyi Redmond açtı, Dele Alli kapattı...

Takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de 22 puanla 8. sırada yer alan ve Valerien Ismael'in ayrılığının ardından göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çabalıyor.

Siyah - beyazlılar, hazırlık maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nathan Redmond, 47. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli kaydetti.

Hazırlık maçlarına devam edecek olan Beşiktaş, 2 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Karagümrük, 8 Aralık Perşembe günü ise Charleroi takımıyla karşı karşıya gelecek.

