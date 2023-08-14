Beşiktaş'ı Gedson Fernandes 85'te sırtladı! Kartal lige 3 puanla merhaba dedi, Aboubakar bir ilki yaşadı

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 1 kez penaltı vuruşundan faydalanamadığı, 2 kez de direğe takıldığı mücadele 85. dakikada Gedson Fernandes'ten gelen şık golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş, soldan Gedson Fernandes'le hızlı geldi. Ceza sahasında topla buluşan Muleka, müsait pozsyonda topu kaleciye nişanladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçerken, ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı.
Topun başına geçen Aboubakar penaltıdan faydalanamadı. Topa doğru gelip duraksadıktan sonra kalecinin yatmasını bekleyen Kamerunlu golcü, Dituro'nun doğru köşeyi bulmasıyla topu kaleciye nişanladı. Aboubakar, Süper Lig'de ilk kez kullandığı bir penaltıyı değerlendiremedi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş, kaleciye de çarpıp direkten oyun alanına döndü.
68'inci dakikada Beşiktaş'ta bu kez de Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşu direkte patladı.
Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes mücadelenin 85'inci dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirmeyi başardı.