Beşiktaş'ı Gedson Fernandes 85'te sırtladı! Kartal lige 3 puanla merhaba dedi, Aboubakar bir ilki yaşadı

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 1 kez penaltı vuruşundan faydalanamadığı, 2 kez de direğe takıldığı mücadele 85. dakikada Gedson Fernandes'ten gelen şık golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş, soldan Gedson Fernandes'le hızlı geldi. Ceza sahasında topla buluşan Muleka, müsait pozsyonda topu kaleciye nişanladı.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI!

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçerken, ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı.

PENALTI KAÇTI

Topun başına geçen Aboubakar penaltıdan faydalanamadı. Topa doğru gelip duraksadıktan sonra kalecinin yatmasını bekleyen Kamerunlu golcü, Dituro'nun doğru köşeyi bulmasıyla topu kaleciye nişanladı. Aboubakar, Süper Lig'de ilk kez kullandığı bir penaltıyı değerlendiremedi.

DİREK İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş, kaleciye de çarpıp direkten oyun alanına döndü.

BİR KEZ DAHA DİREK...

68'inci dakikada Beşiktaş'ta bu kez de Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşu direkte patladı.

GEDSON'DAN JENERİKLİK GOL

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes mücadelenin 85'inci dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirmeyi başardı.

