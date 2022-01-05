Beşiktaş'ı küplere bindirecek hamle! Trabzonspor, Visca'dan sonra Kaan Ayhan transferi için düğmeye bastı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Başakşehir'den Visca'yı transfer ederek şampiyonluk yürüyüşünde büyük güç kazandı. Bu transferle yetinmeyecek olan bordo-mavililerin hedefinde A Milli Takım'ın yıldız savunmacılarından Kaan Ayhan var.
Sabah'ın haberine göre, sezon başında Beşiktaş'ın büyük çaba sarf ettiği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferini bitiremediği Kaan Ayhan, Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Bordo-mavililerde sakatlanan Edgar le'nin yerine düşünülen milli yıldızın, Karadeniz ekibine imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, takımının bu sezon oynadığı 19 karşılaşmanın 10'unda forma giydi. Milli futbolcumuz bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
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