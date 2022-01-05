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Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

05.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Bosna-Hersekli futbolcuyu, 3.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan bordo-mavili kulüp, bugün transferi resmen açıklayacak.

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Süper Lig'de lider Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Bosna-Hersekli yıldızın transferi için uzun süredir uğraş veren bordo-mavililer resmi açıklamayı yapmak için artık dakikaları sayıyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun saat 16.00'da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek transferi resmen açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu yıldız futbolcunun, Karadeniz ekibini tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı gösteriliyor.

BAŞAKŞEHİR'LE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Trabzonspor, Edin Visca için Başakşehir'e yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve 31 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2011 yılında Başakşehir'e gelen Visca, 397 maçta 110 golün altına imzasını attı. Boşnak oyuncu, 1 de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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