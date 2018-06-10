Beşiktaş'ı şaşkına çeviren Negredo gelişmesi

Beşiktaş'ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo'ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi. Siyah-beyazlı kulüpte senelik 4.3 milyon euro alan Negredo'ya talip olan Sociedad, "Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın" önerisinde bulundu. Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı. Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika'dan gelen teklifi ise Negredo, "Maaşını garanti altına alamadan gitmem" diyerek reddettiği ifade edildi.
(MİLLİYET)
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