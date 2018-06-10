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Beşiktaş'ı şaşkına çeviren Negredo gelişmesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, İspanyol golcü Negredo'nun transferi için Beşiktaş'a şaşkına çeviren bir teklifte bulundu.

Beşiktaş'ı şaşkına çeviren Negredo gelişmesi

Beşiktaş'ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo'ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi. Siyah-beyazlı kulüpte senelik 4.3 milyon euro alan Negredo'ya talip olan Sociedad, "Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın" önerisinde bulundu. Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı. Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika'dan gelen teklifi ise Negredo, "Maaşını garanti altına alamadan gitmem" diyerek reddettiği ifade edildi.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş negredo real sociedad Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim kulupler hakketen mal.bak adamların verdiği paraya.bir de bundan vergi keserler.bizim kuluplerin batması normal.4,5 milyon euro nedir ya
Adamlar doğru demiş üstüne para verin demişler haklılar
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