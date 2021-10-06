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Beşiktaş için yeniden Umtiti iddiası!

06.10.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da tasarruf harekatı devam ediyor.

Beşiktaş için yeniden Umtiti iddiası!

İspanya La Liga devi Barcelona'da takımın maaş yükünün azaltılması için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Katalan ekibinde son olarak, Samuel Umtiti ile yolların ayrılması bekleniyor.

Barcelona'nın yaz aylarında da göndermeye çalıştığı fakat görüşülen kulüplerle bir anlaşma zemini sağlayamadığı Umtiti'yi devre arasında göndermek için baskı uyguladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMIŞTI

Barcelona'nın ayrılması için baskı yaptığı Umtiti ise yaz transfer döneminde kiralık olarak gitmeyi kabul etmişti ve Nice, Lazio ve Pjanic'in de gittiği Beşiktaş'tan teklifler almıştı.

3 teklife de sıcak bakmayan oyuncu takımda kalmıştı. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Umtiti için Ocak ayında Barcelona'nın kapısını yeniden çalacağını belirtti.

Fransız stoper, bu sezon Barcelona'da herhangi bir resmi maçta forma giymedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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