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Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi.

Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Göztepe IFAB

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kozmik odaya da alsaydınız kendilerini... Kol'u da,içinde kırılması gereken Yen'i de beraber ulaştıraydınız....
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