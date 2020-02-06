Beşiktaş İK müdürünün telefonuyla Yasin Sülün'ü kovdu

Siyah beyazlı yönetim, altyapı sorumlusu Yasin Sülün'ün işine son verdi. Ajansspor'a konuşan Sülün, "Tam işimi yapacakken, kulüpten kovuldum" dedi. Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetimi, altyapıda da harekete geçti.Uzun yıllardır altyapıda olan ve son bir yıldır da sorumlu olarak görev yapan Yasin Sülün ile yollar ayrıldı.
Sülün, "Ayrılık şekli etik olmadı. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini; birkaç evrak imzalamamız gerektiğini söyledi. Bu hiç yakışmadı. Ben isterdim ki yöneticiler beni arasın ve konuşsun. 12 yaşından bu kulübün kapısından içeri girdim. Önemli başarılarda benim de alın terim var" dedi.
U21 takımında çalıştırdığı birçok oyuncu şu anda Süper Lig'de yer aldığını anlatan Sülün, "Fatih Aksoy ve Sedat Şahintürk bunlardan sadece ikisi.. Ben sezon öncesinde yönetim tarafından altyapı sorumlusu olarak göreve getirildim. Fakat gelinen noktada tam işimi yapacakken kulüpten kovuldum" diye konuştu.
Öte yandan 100. yıl şampiyonluğunda birlikte futbol oynadığı Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyleyen Sülün, "Sergen Ağabey camianın sevdiği ve saygı duyduğu birleştirici bir isim. Altyapıdan gelen oyunculardan da mutlaka faydalanacaktır. Kaleci Ersin, Rıdvan, Erdoğan ve Kerem'e de şans verecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
(AJANSSPOR)
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