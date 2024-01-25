Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Salih Uçan ezeli rakibin yaptığı teklifi kabul etti! Sezon sonunda bedava olarak imzayı atacak...

Beşiktaş'ta iç transferde ayrılık yaşanıyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlılar iki oyuncudan da istediği geri dönüşü alamadı. Maaş konusunda Beşiktaş'ın teklifiyle iki oyuncu arasında ciddi fark olması sebebiyle anlaşma sağlanamadı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

Türk pasaportu olması sebebiyle Salih Uçan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncunun istediği maaşı vermeye hazır olduğunu ifade etti. İlk tercihi Beşiktaş'ta kalmak olan Salih Uçan ise siyah-beyazlılarla anlaşamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA GİDECEK

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta oynayacak Salih Uçan, sezon sonunda kontratının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacak.





