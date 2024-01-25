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Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Salih Uçan ezeli rakibin yaptığı teklifi kabul etti! Sezon sonunda bedava olarak imzayı atacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sözleşmeleri bitecek isimlerden Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları belli oldu. Siyah-beyazlıların teklifiyle iki oyuncunun isteği arasında büyük fark olması nedeniyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe ise Salih Uçan ile sezon sonu için söz kesti.

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Salih Uçan ezeli rakibin yaptığı teklifi kabul etti! Sezon sonunda bedava olarak imzayı atacak...
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta iç transferde ayrılık yaşanıyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlılar iki oyuncudan da istediği geri dönüşü alamadı. Maaş konusunda Beşiktaş'ın teklifiyle iki oyuncu arasında ciddi fark olması sebebiyle anlaşma sağlanamadı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

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Türk pasaportu olması sebebiyle Salih Uçan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncunun istediği maaşı vermeye hazır olduğunu ifade etti. İlk tercihi Beşiktaş'ta kalmak olan Salih Uçan ise siyah-beyazlılarla anlaşamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA GİDECEK

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Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta oynayacak Salih Uçan, sezon sonunda kontratının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacak.

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