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Beşiktaş ile Atiba Hutchinson arasındaki ipler kopuyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği Atiba Hutchinson ile ipler kopma noktasına geldi. Atiba'nın yapılan teklife herhangi bir yanıt vermediği ve Beşiktaş'ın da bir başka teklif yapmayı planlamadığı belirtildi.

Beşiktaş ile Atiba Hutchinson arasındaki ipler kopuyor!

Atiba Hutchinson'a sözleşme yenileme ve yardımcı antrenörlük teklifleri yapan ancak henüz olumlu yönde bir yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı.

Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson

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