Beşiktaş ile Atiba Hutchinson arasındaki ipler kopuyor!

Atiba Hutchinson'a sözleşme yenileme ve yardımcı antrenörlük teklifleri yapan ancak henüz olumlu yönde bir yanıt alamayan Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.
Siyah-beyazlıların sunduğu iki teklifi uzun süredir düşünen Atiba'nın yanıt vermemesi nedeniyle yönetimin B planını devreye soktuğu vurgulandı.
Manuel Fernandes'i de bu nedenle gündeme alan siyah-beyazlıların, Atiba'ya yeni bir teklif yapmayı düşünmediği öğrenildi.
Beşiktaş'tan futbolcu-antrenör ya da yalnızca oyuncu olarak iki farklı teklif alan Kanadalı oyuncu kısa süre içinde yönetime olumlu bir cevap vermezse büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımla yollarını ayıracak.
(Milliyet)
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