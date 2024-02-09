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Beşiktaş ile Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.02.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük’ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de Türkiye Kupası son 16 Turu’ndaki Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük takımları, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle; Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.
PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fatih Karagümrük Kulübü’nün 06.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Geçici m.2 uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Fenerbahçe Kulübü’nün 07.02.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Beşiktaş Kulübü’nün 08.02.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez’in 06.02.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

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