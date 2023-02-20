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Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi büyüyor!

20.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 3 yıllığına uzatmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada Onur Bulut ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kayserispor ise bu transferin hukuka aykırı olduğunu düşünerek siyah-beyazlı kulübü dava etti. Onur Bulut gerilimine siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Cenk Sürmen de dahil oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi büyüyor!
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve oyuncu için 1 milyon dolar ödeme yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferi TFF'ye şikayet ederek Beşiktaş'a dava açtı.

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN YAPTIĞI BU YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIMI KINIYORUM"

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen BÜYÜK kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız.

Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak ’depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?’ diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız” demişti.

"KENDİ CAMİANIZA ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN..."

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Beşiktaş Kulübü yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor. Aklınızı, bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine, depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadır kentler kuran, sıcak yemek dağıtan,1 uçak, 200 den fazla tir gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş örnek alıp yüzde birini yapsanız..." ifadelerine yer verdi.

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