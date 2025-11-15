Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki sürtüşmenin ardından menajerinden 21 maddelik açıklama! Rafa Silva: "Beşiktaş'ı çok seviyorum...''

Son dönemde Rafa Silva ile Beşiktaş arasında geçen tartışmalı diyaloglar ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediğini açıklaması üzerine iki taraf arasında sert rüzgarlar esiyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ''Bizimle iletişim kurmuyor'' dediği Rafa Silva kanadından açıklama geldi.

''EKİM AYINDA...''

Yapılan 21 maddelik açıklamada, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kimsenin üzerinde görmediğini ancak mevcut şartlar nedeniyle görevini eskisi gibi sürdüremediğini hissettiği ve ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirdiği aktarıldı.

15 MİLYON EURO DETAYI!

Ayrıca Beşiktaş'ın, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa için 15 milyon euro talep ettiği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda taraflara "ortak çıkarları gözeten bir çözüm için sağduyu" çağrısı yapıldı.

RAFA SILVA'NIN MENAJERİ AÇIKLADI!

Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama:

"1. Rafa Silva’nın Beşiktaş’ın mevcut durumu konusunda memnuniyetsiz olduğu ve bu nedenle kabul ettiği projeyle ilgili kendisine verilen beklentiler doğrultusunda derin bir hayal kırıklığı yaşadığı doğrudur: hedef ulusal şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarında güçlü performanslardı.

Kulüpte art arda yaşanan yönetim değişiklikleri ve çok sayıda teknik direktör değişikliği, sonuçların yetersizliğine rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan oyuncunun hayal kırıklığını artırmıştır — bu durum, taraftarların kendisine verdiği büyük sevgiyle zaten kolayca doğrulanabilir. Beşiktaş’ı seçme kararı tamamen Rafa Silva’ya aitti; başka Türk kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa’nın önde gelen liglerinden çok güçlü kulüplerle de bedelsiz olarak sözleşme imzalama imkânına sahipti. Beşiktaş projesine ilk günden beri inanarak bu kararı verdi. Ancak gerçeklik, kendisine sunulan projeyle örtüşmedi. İşler başlangıçta çok iyi başlamış olsa da (2024’te kazanılan Süper Kupa), kısa süre sonra, Rafa Silva’nın Beşiktaş’ı tercih etmesinde belirleyici olan unsurlardan sapmalar görülmeye başlandı. Rafa için mesele asla finansal olmadı — öyle olsaydı Beşiktaş’ı seçmezdi."

"6. Hayal kırıklığını artıran bir başka unsur ise Başkan Serdal Adalı’nın ‘João Mário gittikten sonra Rafa’nın kimseyle konuşmadığı ve vaktinin çoğunu köpeğiyle geçirdiği’ yönündeki talihsiz açıklamaları oldu.

Oyuncu, ilk günden itibaren taraftarlardan aldığı sevgi ve desteğin farkındadır ve teşekkür eder. Bugün basın toplantısında iddia edilenlerin aksine, Rafa Silva kendisini asla Beşiktaş’ta kimsenin üzerinde görmedi — hele ki kulübün. Antrenman, kamp ve maç gibi tüm ortamlarda kulübe en üst düzeyde saygı göstermiştir. Kariyeri boyunca temsil ettiği tüm kulüplerde bu prensibe sadık kalmıştır. Ancak mevcut şartlarda görevini eskisi gibi sürdürebileceği ortamı artık hissetmediği için Ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirmiş, her iki taraf için de adil bir çözüm bulunmasını talep etmiştir. Başkan, Futbol Direktörü ve benim katıldığım bir toplantıda, Rafa, yaşanan durumun devamı yerine kariyeri sonlandırmanın daha iyi olup olmayacağını — bir iç dökme ifadesi olarak — dile getirmiştir. Bundan ötesi yoktur. Şüphe kalmasın: Rafa kariyerine devam edecek, bu durum toplantı sırasında hemen açıklığa kavuşturulmuştur. Oyuncu taraftarların tutkusu ve sevgisinin farkındadır ve bu nedenle Türkiye’de Beşiktaş dışında hiçbir kulübü temsil etmeyeceğini garanti eder."

"11. O günden bu yana yapılan tüm görüşmelerde, ne Rafa ne de ajansı tarafından asla bir tehditte bulunulmamıştır! Böyle bir şey tamamen asılsızdır. Bu, oyuncunun doğasına aykırıdır ve Onsoccer’ın piyasadaki duruşuyla da bağdaşmaz.

Beşiktaş’a bedelsiz imza atan Rafa, kulübün ayrılığı kabul etmesi halinde sözleşmeden doğan tüm haklarından vazgeçeceğini ilk andan itibaren bildirmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için, hem Rafa hem de ajans, ayrılığın gerçekleşmesi adına iki taraf arasında bir anlaşma yapılması gerektiğinin farkındadır. Hiçbir tarafın zarar görmeyeceği bir çerçeve istenmektedir. Beşiktaş ise bedelsiz aldığı, 32 yaşındaki ve sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan bir oyuncu için 15 milyon eurodan vazgeçmeyeceğini bildirmiştir. Kulüp Direktörü Tugkan Kececioğlu ile yaptığım tüm görüşmelerde her zaman nezaket ve anlayış hâkimdi; oyuncunun durumunun anlaşıldığını hissettim."

"16. Bir menajer olarak görevim her zaman tüm tarafları memnun edecek çözümler bulmak, ancak öncelikle müşterilerimin — bu durumda hem bir oyuncum hem de uzun yıllardır dostum olan Rafa Silva’nın — çıkarlarını korumaktır.