Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu! İşte İstanbul'a geliş saati

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Aston Villa'dan transfer ettiği Yasin Özcan'ın İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Özcan, bu akşam saat 20.40'ta İstanbul'a gelecek.

Burak Kavuncu
Yasin Özcan

Yasin Özcan

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Anderlecht
Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna ilk transferini katıyor. Siyah-beyazlı takım genç oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Yasin Özcan’ı taşıyan uçak bu akşam 20.40’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.

TAKAS DÜŞÜNCESİ GERÇEKLEŞİYOR...

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını genç ve potansiyelli isimlere çevirdi. Siyah-beyazlıların, savunma hattını güçlendirmek adına Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim, hem bugünü hem de geleceği planlayan bir hamleyle kadroya dinamizm katmayı hedefliyor. Beşiktaş, İngiliz ekibi Aston Villa ile Tammy Abraham için 21 milyon euro + Yasin Özcan konusunda anlaşmaya varırken, transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

transfer Aston Villa son dakika beşiktaş Tammy Abraham Yasin Özcan
