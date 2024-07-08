Beşiktaş, Immobile'yi İstanbul'a getiriyor! İtalyan golcüyle anlaşma sağlandı...

Beşiktaş yönetimi golcü transferini bitirme noktasına geldi. Ciro Immobile ile yapılan görüşme sonrası olumlu geri dönüş alan siyah-beyazlılar, İtalyan forvet ile her konuda anlaşma sağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

34 yaşındaki İtalyan golcü ile 2 yıllık mukavele üstünden el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Lazio'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. İtalyan deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, alacaklarını bırakıp Beşiktaş'a gelecek.

4 KEZ GOL KRALI OLDU

Ciro Immobile, kariyerinde 4 kez Serie A gol kralı oldu.

▪2013-14 - 22 gol

▪2017-18 - 29 gol

▪2019-20 - 36 gol

▪2021-22 - 27 gol





