SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Immobile'yi İstanbul'a getiriyor! İtalyan golcüyle anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, Immobile'yi İstanbul'a getiriyor! İtalyan golcüyle anlaşma sağlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.07.2024 16:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Lazio ile sözleşmesi bulunan Ciro Immobile konusunda anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Beşiktaş ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, Immobile'yi İstanbul'a getiriyor! İtalyan golcüyle anlaşma sağlandı...

Beşiktaş yönetimi golcü transferini bitirme noktasına geldi. Ciro Immobile ile yapılan görüşme sonrası olumlu geri dönüş alan siyah-beyazlılar, İtalyan forvet ile her konuda anlaşma sağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

iki-yillik-anlasma-tamam-immobile-istanbul-a-geliyor

34 yaşındaki İtalyan golcü ile 2 yıllık mukavele üstünden el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Lazio'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. İtalyan deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, alacaklarını bırakıp Beşiktaş'a gelecek.

4 KEZ GOL KRALI OLDU

GR9ah_aXcAA6Dky

Ciro Immobile, kariyerinde 4 kez Serie A gol kralı oldu.

▪2013-14 - 22 gol
▪2017-18 - 29 gol
▪2019-20 - 36 gol
▪2021-22 - 27 gol

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması!Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması!
UEFA'ya dilekçe yağıyor! Kampanya başlatıldı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'UEFA'ya dilekçe yağıyor! Kampanya başlatıldı... 'Bu maç hileli, tekrar edilsin'
Olimpiyat kadrosu açıklandı! 7 yıl sonra ilk...Olimpiyat kadrosu açıklandı! 7 yıl sonra ilk...
Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

Gizli NATO üssü turizme açılıyor!

F.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldı

F.Bahçe resmen açıkladı! Mourinho ile görüştü, kamptan ayrıldı

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

Mourinho ilk kez kendisi açıkladı! Antrenman öncesi transfer sözleri: "Başkanın mesajı net..."

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.