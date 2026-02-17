SPOR

Çağrı Balta yetmedi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir hamle daha

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyümeye devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın alt yapısında oynayan bir başka genç için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu izlemeye aldı.

Burak Kavuncu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim büyemeye devam ediyor. Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde dün gece sıcak bir gelişme daha yaşandı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti...

ÇAĞRI'DAN SONRA BİR İSİM DAHA...

Gazeteci Yağzı Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe, Çağrı Balta dışında Galatasaray altyapısında forma giyen bir ismi daha yakın takibe aldı ve izlemeye başladı.

ADA YÜZGEÇ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

Transferde ortalık fena kızışırken, yeni genç ismin Galatasaray altyaspısında harikalar yaratan Ada Yüzgeç olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımla özellikle kupa maçlarında da boy gösteren oyuncu 2 kez forma gimeyi başardı Ada Yüzgeç Galatasaay alt yapısında forvet olarak forma giyiyor.

ÇAĞRI BALTA'NIN AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA!

Balta ailesinin avukatından Çağrı Hakan Balta açıklaması...

-Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını istenmiştir.

-Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır.

-Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir.

-Transferin son günü olan 06/02/2026 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray Spor Kulübü'ne resmi bir yazı gönderildiği bilgisi müvekkillerime iletilmiştir.

  • Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki müvekkillerim hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmamıştır.
  • Fenerbahçe'nin teklifinden sonra Galatasaray Kulübü'nden kimse müvekkillerimi aramamış, hatta müvekkillerimin ilgili yetkililere ulaşma girişimleri de cevapsız kalmıştır.

-Müvekkillerim, 10/02/2026 tarihinde Galatasaray Kulübü tarafından noter vasıtasıyla yollanan tebligatla Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne davet edilmiştir.

-Müvekkillerimin oğulları Çağrı Balta o tarihlerde milli takımda olduğundan sadece davete icabet etmesi mümkün olmamış, davete müvekkillerim icabet edip tesislere gitmişlerdir, ancak yine yazılı bir sözleşme teklifi kendilerine sunulmamıştır.

FİYATI BELLİ OLDU! 4 MİLYON TL...

Çağrı Balta, Galatasaray'da A takımda forma giyme garantisi talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu konuda net bir garanti vermediği için oyuncu takımda kalmaya sıcak bakmıyor.

Çağrı Balta'nın yetiştirme bedeli 4 milyon TL. Fenerbahçe ise oyuncu 18 yaşına geldiğinde Galatasaray ile sözleşme yenilememesi halinde bu 4 milyon TL'yi ödeyerek kadrosuna katmayı planlıyor.

