Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testlerin ardından 14 Mayıs Perşembe günü kulüpteki 8 ismin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı.
Üç gün önce yapılan testlerin ardından önceki gün gelen sonuçlar ise Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkan 8 kişinin yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başlama kararı aldı.
Bu kararın ardından dün yeniden yeşil zemine dönen siyah beyazlı futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Tesislerde koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.
(DHA)
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