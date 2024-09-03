Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario imza için İstanbul'a geldi! ''Rafa Silva'dan sonra...''

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan ve son olarak stoper bölgesine Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

RAFA SILVA'DAN SONRA

Hücum bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, Rafa Silva'dan sonra bir başka Benfica yıldızı olan Joao Mario ile kadrosunu güçlendirdi.

İMZA İÇİN GELDİ

Siyah-beyazlı kulüple imzaları atmak için Portekiz'in Lizbon kentinden uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamada bulunmayan Mario, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

JOAO MARIO'NUN KARİYERİ

Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi.

Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de asist katkısı vermeyi başardı.

4 milyon euro piyasa değeri olan Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.