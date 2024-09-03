SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario imza için İstanbul'a geldi! ''Rafa Silva'dan sonra...''

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario imza için İstanbul'a geldi! ''Rafa Silva'dan sonra...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 19:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların prensipte anlaşmaya vardığı Benfica'nın Portekizli yıldızı Joao Mario İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan ve son olarak stoper bölgesine Felix Uduokhai'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

RAFA SILVA'DAN SONRA

Screenshot_1

Hücum bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, Rafa Silva'dan sonra bir başka Benfica yıldızı olan Joao Mario ile kadrosunu güçlendirdi.

İMZA İÇİN GELDİ

GWj-_bKWEAAU1G6

Siyah-beyazlı kulüple imzaları atmak için Portekiz'in Lizbon kentinden uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamada bulunmayan Mario, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

JOAO MARIO'NUN KARİYERİ

Screenshot_2

Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi.

Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de asist katkısı vermeyi başardı.

4 milyon euro piyasa değeri olan Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Telefon kayıtları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia: Arabadaki örnekler...

Telefon kayıtları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia: Arabadaki örnekler...

Gönderdikleri mesajlarla bir kenti ayağa kaldırmışlardı! Yakalandılar

Gönderdikleri mesajlarla bir kenti ayağa kaldırmışlardı! Yakalandılar

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi!

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi!

Nürnberg oyuncusu saldırıya uğradı!

Nürnberg oyuncusu saldırıya uğradı!

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.