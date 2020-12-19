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Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.12.2020 13:51 | Son Güncelleme

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Denetim Kurulu Raporu’nu açıkladı. Rapora göre siyah-beyazlıların borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.

Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.

Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi. Beşiktaş’ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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