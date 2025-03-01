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Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 6 aylık fark şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 13:11
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Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’ndaki divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi. Tiryaki, Siyah-Beyazlılar'ın borcunu da açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 6 aylık fark şaşırttı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğu duyuruldu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

4.2 MİLYARLIK FARK!

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Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğunu kaydetti. Beşiktaş Kulübünün bir önceki borcu ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı

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